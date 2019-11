Alessia Marcuzzi da bambina, spunta la clamorosa foto su Instagram: la trasformazione della showgirl è incredibile, e un dettaglio non passa inosservato

Alessia Marcuzzi, è sicuramente tra le showgirl più amate del panorama televisivo Italiano. Per la Showgirl, il tempo sembra non passare mai, e sembra sempre più florida e giovanile. Sul suo profilo Instagram, non è difficile trovare, suo foto sensuali e sexy, ma è da qualche giorno, che probabilmente, colta dalla nostalgia ha iniziato a pubblicare scatti della sua infanzia. Vediamo insieme com’era da bambina la Showgirl.

Alessia Marcuzzi da bambina: lo scatto su Instagram

Alessia Marcuzzi, bellissima come sempre, negli ultimi giorni si è fatta cogliere dalla nostalgia, ha infatti pubblicato dei post, sul suo profilo Instagram, in cui ricordava, alcuni attimi della sua infanzia. Alessia ha ricevuto un sacco di like e commenti a una di queste foto, perché molto somigliante alla piccola Mia. Ma la foto di cui vogliamo parlarvi, è un’altra… Alessia in queste foto, ha ironicamente commentato sia i look molto diversi a cui oggi è abituata, sia la chioma, sempre biondissima, ma molto più ribelle!

Alessia ha scherzosamente commentato il proprio look, paragonandolo a quelli del telefilm Stranger Things, ambientato proprio negli anni ’80. Sempre bellissima e super sorridente, la conduttrice de ‘Le Iene’, ha fatto riferimento alle ‘antenne’ che porta in testa, proprio a ricordare quelle dei mostri presenti nel telefilm. Oltretutto, l’abbigliamento ‘stravagante’, l’avrebbe resa certamente la migliore amica di ‘Undici’, la protagonista del telefilm, interpretata da Millie Bobby Brown. Che dire, nonostante siano passati tanti anni da questo scatto, la bellissima Marcuzzi ha lasciato intatta tutta la propria bellezza e il sorriso dolcissimo, che ancora oggi la contraddistingue! Che aspettate? Andate a sfogliare la sua galleria Instagram!