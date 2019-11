Chi è Andrea Scanzi: età, carriera e vita privava del giornalista

Chi è Andrea Scanzi: scopriamo insieme età, carriera e vita privava del giornalista, conduttore televisivo e drammaturgo Italiano

Andrea Scanzi è un giornalista e conduttore televisivo, conosciuto soprattutto per la stesura di libri politici e per i programmi televisivi, da lui condotti, con lo stesso tema portante. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la vita privata.

Andrea Scanzi: età, carriera e vita privata

Andrea Scanzi, nasce ad Arezzo il 6 maggio del 1974, ed è un saggista, drammaturgo, giornalista e conduttore televisivo italiano. Frequenta l’Università degli Studi di Siena, dove nel 2000 si laurea in ‘Lettere Moderne‘, con una tesi sui cantautori dal titolo ‘Amici fragili’. Successivamente, diventa giurato del ‘Club Tenco’, fondato a Sanremo per sostenere la canzone d’autore,italiana e internazionale, e sarà direttore artistico del ‘Premio pigro – Ivan Graziani’. Giornalista pubblicista, ha scritto per le più importanti testate giornalistiche italiane, tra cui: ‘Donna Moderna’, ‘Grazia’, ‘Micromega’, ‘Tennis Magazine’, ‘Linea bianca’, ‘Panorama’, ‘Riformista’ e ‘L’espresso’. Ma è nel 2005, che avrà la vera svolta lavorativa, iniziando un percorso giornalistico, con ‘La Stampa’. Dopo un po’ di anni, nel 2011, inizia a lavorare con il ‘Fatto Quotidiano’, ove si occupa di politica, musica e Sport. In teatro è sia autore, che interpreta di ‘Gaber se fosse Gaber’, dedicato appunto a Giorgio Gaber, cantautore, attore e chitarrista del dopoguerra. Ha portato lo spettacolo in tour nei teatri italiani dal 2011 al 2013. Nel 2012 ha preso parte a ‘Le strade cattive’, dedicato a Fabrizio De André, e nel 2016 riparte in tournee, con ‘Il sogno di un’Italia’. Lo vedremo nuovamente come autore e interprete, l’anno successivo, in ‘Eroi’, spettacolo dedicato a 10 figure dello Sport. Nel 2018 porta in teatro lo spettacolo tratto dal suo libro ‘Renzusconi’, rinominato poi ‘Salvimaio’, ricordiamo che dal 2012 su La3, conduce ‘Reputascion’, programma che si occupa di analizzare la reputazione degli ospiti in internet. Dal 2013 è ospite quasi fisso di ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber e dal 2015 invece è ospite fisso de ‘Il processo del lunedì’, con Enrico Varriale su Rai 3. Su La7, conduce al fianco di Alessia Reato, il programma Futball, di approfondimento calcistico. Nel 2018 ricordiamo che è stato scelto come componente della giuria di esperti per il ’68° Festival di Sanremo’ e dal Maggio dello stesso anno, conduce con Luca Sommi, su Canale 9 ‘Accordi e Disaccordi’. E’ molto riservato, come si può vedere dal suo profilo Instagram, motivo per cui, si sa poco e niente anche della sua vita sentimentale.