Antonella Fiordelisi ‘da censura’: costume minuscolo, allarga le gambe e…Instagram si infiamma con l’ultimo scatto postato su Instagram.

Di recente si è parlato tanto di lei per la sua turbolenta relazione con Francesco Chiofalo, il ‘lenticchio’ di Temptation Island. Ma Antonella Fiordelisi è famosa anche e soprattutto per la sua bellezza. La schermitrice salernitana, oggi modella ed influencer, fa impazzire tutti con la sue foto sui social. Nello specifico su Instagram, il social network preferito dai vip. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bellissima Antonella ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Il motivo? Un bikini davvero minuscolo, unito a una posa decisamente ‘audace’. La foto della Fiordelisi è mozzafiato! Diamo un’occhiata.

Antonella Fiordelisi ‘da censura’: costume minuscolo, i followers impazziscono per le sue forme

Basta poco ad Antonella Fiordelisi per fare impazzire i suoi followers. L’ex tentatrice di Temptation Island Vip è una delle influencer più amate sul web. E il motivo non è molto difficile da capire. Avete visto l’ultima foto che la bellissima campana ha postato sul suo profilo Instagram? Ve lo mostriamo noi:

Ve lo avevamo detto: l’ultimo scatto postato da Antonella Fiordelisi sul suo profilo ha decisamente alzato la temperatura su Instagram. “Vado controcorrente”, scrive la bella modella nella didascalia al post. Ma, stando ai commenti apparsi sotto la foto, l’attenzione dei fan non è stata catturata particolarmente dalla frase. La Fiordelisi ha fatto impazzire tutti col suo fisico statuario, messo in risalto alla grande dal bikini rosso che indossa. Uno scatto che non è passato inosservato: una pioggia di complimenti ha invaso il post di Antonella. Che dire, Francesco Chiofalo ha tutti i suoi buoni motivi per non riuscire a dimenticare la bellissima Fiordelisi. Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo ha già più di un milione di followers.