Antonella Mosetti semplicemente esplosiva: scollatura esagerata e gonna minuscola con spacco vertiginoso, Instagram diventa ‘bollente’, fan in delirio per la showgirl.

Antonella Mosetti è una vera e propria ‘bomba‘, c’è poco da dire. La showgirl, che il pubblico ha conosciuto fin da giovanissima quando partecipava alla famosissima trasmissione ‘Non è la Rai’, condotta all’epoca da un’Ambra Angiolini alle prime armi, è oggi una donna dalla sensualità propompente e davvero esplosiva, e non ha problemi a mostrarlo in tv e sui social. Protagonista due anni fa del Grande Fratello Vip, insieme alla figlia Asia Nuccetelli, Antonella è molto attiva su Instagram, dove conta oltre 500mila followers, tutti innamorati della sua bellezza. Del resto, Antonella li incanta quotidianamente con scatti che mettono in evidenza le sue forme mozzafiato. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo non ha certo deluso le aspettative: Antonella presenta una scollatura e uno spacco ‘esagerati’, che hanno letteralmente mandato Instagram in tilt.

Antonella Mosetti infiamma Instagram: scollatura da urlo e spacco vertiginoso, foto esplosiva

Antonella Mosetti ha infiammato letteralmente Instagram con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo. La showgirl romana, nonostante sia magra e sempre in forma, ha le tutte le curve al posto giusto e delle forme particolarmente prorompenti ed esplosive, che fanno impazzire il suo pubblico. L’ultimo scatto condiviso nelle stories non ha fatto certo eccezione. Nell’immagine, infatti, Antonella è in piedi sul bordo di una piscina, in una posa già di per sé mozzafiato, ma presenta un look davvero da urlo. La showgirl indossa una mini gonna di pelle con due spacchi vertiginosi, che lasciano scoperte le sue gambe statuarie, ma soprattutto un top nero trasparente, un bustino con tanto di stecche, dalla scollatura a dir poco esplosiva. Al piede, sandali argento dal tacco altissimo, che completano un look davvero da togliere il fiato, che ha mandato Instagram in tilt. Giudicate voi stessi!

