Barbara D’Urso lo svela su Instagram: “Tutti mi fermate in strada per chiedermelo…”, ecco cosa ha rivelato la conduttrice sul suo profilo.

Tutti i giorni la seguiamo in tv. Il suo Pomeriggio 5 fa compagnia a milioni di italiani ogni pomeriggio. Ma non è solo attraverso il piccolo schermo che Barbara D’Urso ama tenersi in contatto con i suoi adorati fan. La conduttrice è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E molto spesso, Barbarella posta alcuni video dove a riprenderla è una persona ‘misteriosa’, della quale ascoltiamo solo la voce. Ebbene, poco fa la conduttrice ha deciso di ‘vendicarsi’, mostrando a tutti chi c’è dietro la telecamera.

Barbara D’Urso lo svela per la prima volta: ecco la donna ‘misteriosa’ che la insegue nei video

“Tutti mi fermate per strada per chiedermi chi è la voce misteriosa che mi insegue tutti i giorni, ebbene stasera il mistero sta per essere svelato!” È così che Barbara D’Urso commenta l’ultimo video postato su Instagram, nel quale ci mostra chi c’è dietro i video che la conduttrice è solita postare. Video in cui Barbara è intenta a correre, mentre la ‘voce misteriosa’ la insegue. Ecco il video in cui Barbara ha svelato l’identità:

Il nome della misteriosa ‘cameraman’ che riprende la D’Urso resta top secret. Ma Barbarella riesce a rubarle il telefono, riprendendola: “Che soddisfazione!!”, esclama la conduttrice, dopo aver rivelato che tutti la fermano in strada per sapere chi fosse la donna che gira i video. “È lei!! Nasconditi dietro la pianta”, scherza Barbara, dato che la donna tenta di coprirsi il volto con le mani. Insomma, un mistero svelato, almeno in parte! E voi, cosa aspettate a seguire Barbara D’Urso su Instagram? Non ve ne pentirete!