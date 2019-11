Barbara D’urso, foto inedita di tanti anni fa: i followers della conduttrice rimangono a bocca aperta per un paritcolare ‘dettaglio’ che non è sfuggito, pioggia di commenti.

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle regine della tv italiana, in particolare di Mediaset, dove la vediamo in onda quasi tutti i giorni, sempre in diretta, con le sue trasmissioni di punta, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, passando per ‘Live – Non è la D’Urso’, in onda in prima serata il lunedì. La conduttrice lavora davvero tanto ed è un volto amatissimo dal pubblico. Ma oltre che per la sua professione, Barbara è apprezzata anche per la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato, sempre in forma nonostante la non più giovanissima età. Le sue foto da urlo, infatti, non mancano sui social, dove spesso la D’urso condivide alcuni scatti con i followers. L’ultimo, ad esempio, è una foto inedita di tanti anni fa, in cui vediamo una Barbara particolarmente giovane e bella: un ‘dettaglio’ però ha colpito tutti, facendo scaturire una vera e propria pioggia di commenti.

Barbara D’Urso, foto inedita di tanti anni fa: il ‘dettaglio’ colpisce tutti, pioggia di commenti per lei

Barbara D’urso è ancora una bellissima donna e i fan la adorano, ma poco fa ha pubblicato uno scatto inedito di tanti anni fa, in cui è davvero stupenda. La conduttrice ha spiegato nella didascalia di aver tirato fuori questa foto dal ‘cassetto dei ricordi’ per dare un ‘buongiorno’ diverso ai suoi followers, che infatti hanno molto apprezzato il gesto, riempendola di complimenti nei tantissimi commenti.

La foto, come si vede, la ritrae di profilo, in una posa molto ‘particolare’, quasi da ballerina di danza classica, che mette in evidenza il suo bel viso, ma soprattutto un ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato, tanto da scatenare una vera e propria pioggia di commenti: parliamo dei muscoli particolarmente definiti della conduttrice, che hanno destato la curiosità dei suoi tantissimi fan.