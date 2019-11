Caterina Balivo si riprende a letto, la confessione inaspettata: “Succede alla vigilia del 40…”; ecco cosa ha rivelato la conduttrice nelle sue Instagram Stories.

Ogni giorno la ammiriamo in diretta a Vieni da Me, ma Caterina Balivo si tiene in contatto coi suoi fan anche sui social. La bellissima conduttrice napoletana, infatti, è molto attiva su Instagram, dove il suo profilo conta ben 1 milione e 200 mila followers. Followers ai quali, qualche ora fa, Caterina si è mostrata con un accessorio molto ‘particolare’, col quale non siamo abituati a vederla in tv. La conduttrice si trovava a letto, intenta a leggere e studiare news sugli ospiti della puntata di oggi di Vieni da Me. Ed è proprio in quel momento che la Balivo si lascia andare a una confessione: “Succede alla vigilia dei 40 anni…“. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Caterina Balivo si riprende a letto, la confessione inaspettata: “Sono diventata un po’ “cecata” “

Ebbene sì, cari amici occhialuti, sappiate che siete in buona compagnia. Anche la bellissima Caterina Balivo indossa gli occhiali per leggere. E a svelarlo è stata proprio lei, mostrandosi nelle sue Instagram Stories con un bel paio di occhiali da vista, dalla montatura ‘a occhi di gatto’. La conduttrice non lo nasconde: “Attenzione, non sono occhiali da scena!”. Non un accessorio estetico, insomma, quello indossato dalla Balivo nelle sue ultime stories. Ecco una foto tratta dai video:

Ed ecco qui Caterina Balivo con i suoi occhiali, che non sono di scena! “Volevo farveli notare, non sono di scena! Ma perché sono diventata un po’ ‘cecata’! Eh ragazzi succede, alla vigilia dei 40..”. Una confessione, quella di Caterina, che dimostra la sua semplicità e autoironia. La Balivo è davvero una di noi! La seguirete oggi a Vieni da Me? La conduttrice ha preparato tante nuove interviste esclusive, dopo quella di ieri alla cantante Mietta. Appuntamento alle ore 14.00 su Rai Uno.