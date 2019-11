View this post on Instagram

Oggi in diretta a @vienidamerai puntata di “Miss”. Dalla Miss Italia in carica con il suo calendario ad @alenaseredova che si classificò quarta a Miss Mondo, per arrivare Tania Bambaci, Miss Sicilia 2010 e oggi fidanzatissima con @samuelperon! E guardate cosa mi ha mandato la mia mammina da Aversa??? Questa foto scattata a Salsomaggiore il giorno della finale di 20 anni fa. Ecco perché poi quest’anno tornare da giurata con la @ginalollobrigidareal mi è proprio piaciuto e poter ripescare la Miss che poi sarebbe diventata la più bella d’Italia mi ha ripagato dell ore spese in treno per raggiungere Jesolo! PS:…ragazzi la Miss in carica si è lasciata, come qualcuno pronosticò a settembre in studio, vi ricordate? 🤫 Ci vediamo più tardi!!! #caterinabalivo #caterinasecrets #vienidame