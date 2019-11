Chiara Ferragni stuzzica i fan, scollatura esagerata: “Il mio seno è fuori controllo”; ecco l’ultimo post pubblicato su Instagram dalla biondissima influencer.

I look di Chiara Ferragni, si sa, lasciano sempre il segno. Ma l’abito che la bellissima influencer ha scelto per questa sera non poteva assolutamente passare inosservato. L’imprenditrice digitale ha partecipato, insieme alla sua famiglia, a una evento dedicato alla nuova collezione di gioielli firmata dalla sorella Valentina, la piccola di casa Ferragni. E, per l’occasione, Chiara ha indossato un vestito decisamente mozzafiato. Molto corto, ma, soprattutto, molto scollato! Ed è la stessa moglie di Fedez a ironizzare sul suo décolleté particolarmente in vista: “Il mio seno è fuori controllo”. Diamo un’occhiata al look della splendida Chiara!

È uno dei modelli di abito più in voga al momento. E nell’armadio di Chiara Ferragni non poteva certo mancare. Parliamo del “blazer dress”, un vestito che altro non è che una giacca lunga, che fa da abito. E, quello indossato dalla Ferragni questa sera è davvero mozzafiato. Il motivo? La profondissima scollatura, che Chiara sfoggia con ironia nel suo ultimo post di Instagram. Ecco lo scatto che non è passato inosservato:

Una scollatura davvero notevole, quella dell’abito indossato dalla Ferragni questa sera. Una scollatura dalla quale fuoriesce totalmente l’intimo, completamente nero, che Chiara ha scelto per la serata. Un look che ha letteralmente fatto impazzire i numerosissimi fan della influencer. Che, nella didascalia al post, ha scherzato così: “Il mio seno è fuori controllo”. La foto, come sempre quando si tratta della regina dei social, ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di cuoricini e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per la bellissima influencer. Che diventa, ogni giorno di più, una vera e propria icona di stile. E a voi, piace l’abito scelto da Chiara questa sera?