Fernanda Lessa si è raccontata a Seconda Vita: durante la sua intervista ha confessato di aver amato, seppur in passato, una donna.

Ieri sera, mercoledì 20 Novembre, è andata in onda una nuova ed ultima puntata di Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia in cui diversi personaggio dello spettacolo, dopo un periodo buio della loro vita, hanno avuto la capacità e la forza di rialzarsi. Dopo Elena Santarelli e Georgette Polizzi, ieri è stato il turno di Fernanda Lessa. È proprio in quest’occasione, infatti, che la modella brasiliana ha avuto modo di raccontarsi senza troppe barriere. Infatti, di argomenti affrontati ne sono stati davvero tantissimi. A partire, dalla sua dipendenza dalla droga. Fino al racconto di episodi che hanno fortemente e gravemente caratterizzato la sua vita. Quali, la morte del figlio. E non solo. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Fernanda Lessa a Seconda Vita: “Ho amato una donna”, ecco cosa dichiara

La bella e seducente modella brasiliana Fernanda Lessa si è raccontata nell’ultima puntata di Seconda Vita. È proprio in quest’occasione, come dicevamo precedentemente, che si è raccontata a 360 gradi. Non tralasciano, com’è giusto che sia, alcun tipo di dettaglio appartenente alla sua vita. A partire, quindi, dalla dipendenza dalla droga quando era ancora giovanissima. Fino a parlare, poi, del suo ‘particolare’ interesse per l’alcool in seguito alla dolorosa perdita del suo piccolo. Che, appena nato, purtroppo è morto. “Bevevo tre litri di vino al giorno”, confessa la modella. Ma non è finita. Perché, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, Fernanda ha confessato di aver amato una donna. Stando a quanto dichiarato nel programma di Gabriele Parpiglia, la bella Lessa avrebbe amato una donna famosa. Che, però, avrebbe lasciato appena resasi conto che era minorenne. Di chi parla nello specifico la modella? Beh, ovviamente, è top secret. Al momento, infatti, Fernanda non ha voluto svelarne l’identità.