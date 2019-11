Per Giulia De Lellis ed Andrea Iannone è tempo di una clamorosa novità in arrivo: il settimanale Chi ha svelato in anteprima una notizia tanto attesa.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone procede a gonfie vele. I due sono sono una coppia di fatto da pochissimi mesi. Eppure, hanno dimostrato sin da subito la serietà e maturità del loro rapporto. Non a caso, come svelato recentemente dall’influencer romana, i due subito sono andati a convivere a Lugano. Ma non è finita qua. Perché, stando a quanto trapelato dal settimanale Chi, sembra che la giovane coppia abbia in procinto altri e numerosi progetti. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che si tratta di una splendida novità in arrivo che un po’ tutti, ormai, aspettavano da tempo. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, la novità in arrivo tanto attesa: i dettagli

Hanno ufficializzato la loro relazione nel mese di giugno, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. E da quel momento sono praticamente inseparabili. Non a caso, nelle scorse settimane, l’influencer romana ha voluto accompagnarlo nel tour della MotoGp in terre straniere. Ma non è finita qui. Perché, stando a quanto trapelato dalle pagine del settimanale Chi, sembrerebbe che la coppia abbia in riserbo un altro ed importante progetto. Allargare la famiglia? Questo è certo. Ma non per il momento. Piuttosto, da quanto si evince dal giornale, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia intenzione di abbandonare il proprio management. E di diventare, addirittura, socia in affari con il suo bel pilota. Insomma, se la notizia fosse reale, si tratterebbe di una novità davvero splendida per la coppia. Che, seppur dal punto di vista lavorativo, consoliderebbe ancora di più il loro idillio d’amore.