Oggi pomeriggio l’influencer romana Giulia De Lellis ha pubblicato alcune stories su Instagram facendo preoccupare i suoi fan

È un periodo felice per Giulia De Lellis: il lavoro procede a gonfie vele e la sua storia d’amore con Andrea Iannone sembra ormai aver preso il volo. I due sono andati a convivere da qualche mese nella casa a Lugano. La De Lellis, qualche giorno fa, ha ospitato anche i suoi familiari in Svizzera. Da poco l’influencer romana è tornata in Italia e dopo una “toccata e fuga” a Verona, presto sarà a Roma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha annunciato proprio poco fa tra le stories di Instagram, ma il motivo ha fatto preoccupare i suoi fan.

Giulia De Lellis preoccupa i fan

Qualche ora fa Giulia De Lellis ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram. L’influencer romana, che ormai ha superato il muro dei quattro milioni di seguaci, si è scusata con i suoi fan per la poca presenza durante il giorno. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha dichiarato di essere molto impegnata. La De Lellis, inoltre, ha dichiarato: “Adesso devo scappare a Roma. Ho un problema familiare“. Le parole della modella ovviamente hanno preoccupato gli oltre quattro milioni di seguaci. Giulia sembrava abbastanza preoccupata, ma non ha voluto svelare il motivo per il quale deve precipitarsi a Roma. Nella città capitolina sappiamo che vivono tutti i parenti dell’influencer, compresi la mamma Sandra, la sorella Veronica e la piccola Penelope. La De Lellis probabilmente avrà ricevuto qualche notizia urgente e adesso dovrà tornare di corsa a Roma.

Ci auguriamo che non sia nulla di grave. Sicuramente Giulia rassicurerà i fan nelle prossime ore, magari postando qualche foto o qualche video con i propri familiari. Le stories con la piccola Penelope fanno impazzire i fan di Giulia. La bambina ormai è diventata una vera e propria star.