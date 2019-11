Uomini e Donne Giulio Raselli, la furiosa reazione di Giovanna” Una persona così non la voglio”

Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Giulio Raselli è protagonista di una furiosa reazione della sua corteggiatrice Giovanni: cos’è successo.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata davvero scoppiettante. Soprattutto, per Giulio Raselli. Durante quest’appuntamento con il dating show di Canale 5, il tronista torinese l’ha combinata davvero ‘grossa’ alle sue corteggiatrice. Sia con Giulia che con Giovanni, Giulio ha deciso di compiere le medesime cose. Con entrambe, infatti, ha passato un’intera giornata all’interno della casona. In modo da poter constatare da vicino come sono. Ecco. È proprio questa decisione che, come raccontato in un nostro articolo, ha letteralmente spiazzato le dirette interessate. Ed, in particolare, la bella romana. Che, presa dalla rabbia, gli ha lanciato una scarpa. Ma non è finita qui.

Uomini e Donne, Giovanna perde le staffe con Giulio: “Una persona così non la voglio”

Sta accadendo davvero di tutto in questa puntata odierna di Uomini e Donne. Come dicevamo precedentemente, Giulio Raselli ha seriamente messo in difficoltà le sue due corteggiatrice, Giulia e Giovanna. Con la scelta di trascorrere gli stessi momenti con entrambe le ragazze, il tronista torinese ha suscitato un’immediata loro reazione. Se la giovane Giulia non riesce ad esprimere le sue emozioni, ma qualche volta si lascia andare a qualche lacrima. Giovanna, dal canto suo, esprime alla grande il suo attuale stato d’animo. Non solo lanciandogli la scarpa, come dicevamo precedentemente, ma anche inveendo seriamente contro di lui. Come accaduto già precedentemente, anche in questa puntata, la romana ha avuto una furiosa reazione contro il tronista. Non soltanto, infatti, gli avrebbe detto che quanto visto in trasmissione le basta per mandarlo a quel paese, ma gli avrebbe anche confessato che una persona del genere e, soprattutto, che si comporta in questo modo, a lei non fa affatto stare bene. Insomma, un ‘no’ preannunciato?