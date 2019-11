Karina Cascella, il durissimo sfogo su Instagram spiazza: ‘Non avete idea di com’è stata la mia vita’, racconto choc dell’opinionista e attacco agli haters.

KArina Cascella, si sa, non ha peli sulla lingua. L’influencer e opinionista, oltre a essere una bellissima donna e incantare quotidianamene Instagram con le sue immagini da urlo, è anche estremamente schietta e sincera. Tutti conoscono il suo carattere forte e determinato, e non sono certo una novità gli scontri di cui è spesso protagonista sui social, ma anche in tv, nelle trasmissioni in cui è opinionista, dove dice sempre quello che pensa, anche a costo di litigare. Personaggio molto amato e allo stesso tempo discusso, Karina è molto attiva sui social, dove ‘dialoga’ spesso con i suoi followers, e talvolta anche con gli haters, rispondendo alle critiche che le vengono rivolte. Poco fa si è lasciata andare a un lungo sfogo nelle storie Instagram, in cui ha fatto un racconto ‘choc’ sulla sua vita, attaccando duramente chi la giudica senza sapere: ecco le sue parole.

Karina CAscella, durissimo sfogo social: ‘Non avete idea della mia vita’, ecco le sue parole choc

Karina Cascella si è lasciata andare a un lungo e duro sfogo su Instagram rivolto evidentemente a chi la giudica male senza però conoscere la sua storia e senza sapere quello che ha passato nella sua vita. Tutti più o meno sono a conoscenza dell’infanzia difficile della Cascella, della dolorosa perdita di sua mamma così come dei problemi con suo padre, ma i dettagli non sono noti a tutti, o comunque molti la giudicano non tenendo presente quello che lei ha vissuto da giovanissima. Ecco perché Karina ha sbottato su Instagram, pubblicando queste parole, e chiedendo maggiore rispetto: ‘Non avete idea di quello che ho vissuto, e ora parlate per ogni cosa che faccio. Provate a essere felici per gli altri qualche volta’, ha scritto Karina.