Temptation Island, Katia Fanelli completamente nuda: la ‘fotonica’ infiamma Instagram; ecco la foto apparsa qualche ora fa sul suo profilo.

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island. Parliamo di Katia Fanelli, la biondissima ‘fotonica’ che ha fatto divertire il pubblico con le sue battute e le sue gag. La sua esperienza nel reality, però, non ha avuto un lieto fine: il suo allora fidanzato Vittorio Collina ha deciso di chiudere la storia con lei, al termine del programma, iniziando una relazione con una delle tentatrici, Vanessa Cinelli. Per Katia, quindi, è iniziata una nuova vita da single, ma la fotonica può contare sul sostegno di tantissimi fan sui social. Ai quali, qualche ora fa, si è mostrata in una versione decisamente ‘audace’. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, Katia è completamente nuda: il post non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Temptation Island, Katia Fanelli completamente nuda su Instagram: pioggia di complimenti

Tutti la ricorderanno sempre come la concorrente più ‘fotonica’ mai apparsa a Temptation Island. E Katia Fanelli, dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, continua a tenersi in contatto coi suoi fan attraverso i social, in particolare Instagram. Ed è proprio sul social preferito dai vip che la biondissima Katia ha postato una foto che ha letteralmente scatenato i followers. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Katia si mostra senza veli, in uno scatto in bianco e nero tratto da uno shooting. Uno scatto sensuale ma non volgare, come scrive lei stessa nella didascalia al post. L’ex concorrente di Temptation Island è completamente nuda, coperta solo da un miniabito in rete: a rendere il tutto più ‘audace’, le scarpe dal tacco a spillo vertiginoso. Un post che ha letteralmente scatenato i followers della ‘fotonica’. Una pioggia di commenti ha invaso il post, e in prima fila per complimentarsi con Katia, spuntano proprio le sue amiche di Temptation Island. Sabrina, Ilaria, Nunzia e Cristina, non manca davvero nessuno! E voi, cosa ne pensate di Katia in versione ‘vedo-non vedo’?