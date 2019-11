Lapo Elkann, il terribile retroscena sulla sua infanzia: ‘Ho subito abusi sessuali da bambino’, il racconto choc arriva su Twitter, ecco le sue parole da brividi.

Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, è un imprenditore e direttore d’azienda, attualmente presidente e maggior azionista in Borsa della Italia Independent Group, nonché componente del consiglio di amministrazione della Ferrari N.V. Uomo di grande successo dal punto di vista lavorativo, è noto a tutti anche per le sue vicende amorose, ma soprattutto per i suoi ‘eccessi’. Negli anni, infatti, è stato spesso al centro di chiacchiere per aver abusato di sostanze stupefacenti, cosa che lo ha costretto anche a un periodo di convalescenza dopo un’overdose, o per i presunti ‘incontri’ con transessuali. Ma la vita di Elkann, a differenza di quello che potrebbe sembrare, non è stata sempre facile. Lo ha raccontato lui stesso, in un video publicato su Twitter, nel quale è venuto fuori un terribile retroscena sulla sua infanzia, che riguarda il delicatissimo tema degli abusi sessuali.

Lapo Elkann, terribile retroscena sulla sua infanzia: ‘Ho subito abusi sessuali’, la rivelazione choc

Lapo Elkann ha raccontato su Twitter di essere stato vittima di abusi sessuali quando era poco più che un bambino. Il nipote di Gianni Agnelli è tornato sui social e ha registrato un video in occasione della Giornata dell’Infanzia, dicendo che da bambino lui ha avuto problemi di iperattività e dislessia, ma soprattutto, all’età di 13 anni, in collegio, ha subito delle molestie sessuali. La decisione di parlare di questo delicatissimo retroscena, del quale non ha raccontato i dettagli, è dovuta alla voglia di lanciare un messaggio positivo, un messaggio di rinascita per tutti coloro che hanno subito violenze.

‘Voglio aiutare bambini e adolescenti che non hanno avuto i miei stessi privilegi’ ha detto Lapo, che ha dunque promosso la sua nuova iniziativa, LAPS, Libera Accademia per Progetti Sperimentali, un’associazione che lavora proprio sui problemi legati alla dislessia, all’iperattività e alle conseguenze degli abusi sessuali, cercando di far ritornare il sorriso alle giovani vittime.