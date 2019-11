Michelle Hunziker, splendido episodio: aspettava questo momento da tempo

Pochissime ore fa, Michelle Hunziker ha raccontato di uno splendido episodio di cui è stata protagonista: aspettava questo momento da tantissimo tempo.

È una delle conduttrici più di successo della televisione italiana, Michelle Hunziker. Grazie alla sua spiccata ironia, simpatia e bellezza, la svizzera vanta un seguito davvero pazzesco. Non a caso è spesso al timone di programmi televisivi davvero incredibili. Terminato il suo impegno ad Amici Celebrities e in attesa di vederla nella seconda edizione di All Together Now, la moglie di Tomaso Trussardi ieri sera è stata ospite nel programma di Fiorello. È proprio per questo motivo che, ancora oggi, la svizzera si trova a Roma in una camera d’albergo. Ecco. È proprio qui, infatti, che Michelle è protagonista di uno splendido episodio. È la diretta interessata a svelarlo sul suo canale Instagram. Ecco cosa è successo.

Michelle Hunziker, splendido episodio: lo aspettava da tempo

Oltre che una splendida conduttrice, Michelle Hunziker è una mamma e moglie a tempo pieno. Ecco. È proprio in merito a quest’argomento che, pochissime ore fa, la conduttrice ha raccontato di essere stata protagonista di uno splendido episodio. Come dicevamo precedentemente, nella puntata di ieri di Viva Rai Play, programma di Fiorello, vi era ospite la splendida svizzera. È proprio per questo motivo che, come lei stessa racconta tramite alcune Instagram stories, ha avuto la possibilità di svegliarsi decisamente più tardi del solito. “Ho apprezzato di nuovo il lusso di dormire fino alle 9:30”, dice la Hunziker per spiegare la sua gioia per questo momento che aspettava da tempo. Con Tomaso Trussardi, infatti, la conduttrice ha due figlie piccole. È proprio per questo motivo che con loro in casa è davvero difficile riposare perfettamente. “Con le bambine piccole è così. Tipo la domenica mattina, alle 7:15 sono già sul letto che saltono”, continua. Cara Michelle, la ‘pacchia’ è finita. Questa sera, come dichiarato da te stessa, arriverà tutta la tua famiglia. Contenta?

