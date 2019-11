Stasera 21 novembre andrà in onda la terza puntata dello show di Adriano Celentano, Adrian: ecco gli ospiti che saranno in studio questa sera.

Questa sera di giovedì 21 novembre 2019 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata dello show di Adriano Celentano, Adrian. Il famoso artista italiano ha dato vita ad una nuova versione dello show composto da musica e siparietti ed accompagnato da tantissimi ospiti famosi. Nelle puntate scorse abbiamo visto personaggi noti come Maria De Filippi, Gianni Morandi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Ligabue, Chiambretti e tanti altri. Chi saranno invece gli ospiti della terza puntata? Per ora c’è solo un’indiscrezione di Dagospia, i nomi ufficiali non ci sono ancora. Scopriamo le anticipazioni.

Adrian, stasera 21 novembre la terza puntata dello show: gli ospiti

Adriano Celentato torna questa sera di 21 novembre ad essere il protagonista del suo show, Adrian. In onda su Canale 5 in prima serata questa sera ci sarà il terzo episodio del programma: la prima puntata non ha raggiunto un enorme successo, la seconda ha visto lo share alzarsi a 8,7% con un equivalente di 1.527.000 spettatori. Come andrà questa sera? Cosa devono aspettarsi i telespettatori?

Secondo alcune indiscrezioni di Dagospia gli ospiti di questa sera che saliranno sul palco di Celentano saranno il famose cantautore milanese Biagio Antonacci ed il giornalista de Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi. Gli occhi questa sera saranno tutti su Celentano che proverà a stupire il suo pubblico: ricordiamo che come sempre dopo lo show andrà in onda il cartone animato in cui l’artista è un orologiaio che salva il mondo.

Il quotidiano Libero ha svelato un retroscena: Al Bano sarebbe stato invitato in puntata ma avrebbe declinato l’invito per motivi lavorativi. Il cantante di Cellino San Marco ha motivato il suo ‘no’: è molto impegnato in un tour e non ha tempo per andare in tv.