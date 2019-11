Pupo: “Ho pensato di ammazzarmi quel giorno”, la drammatica confessione

In una recente intervista per il settimanale Chi, il cantante Pupo ha fatto una drammatica confessione su un giorno particolare della sua vita: i dettagli.

Mancano pochi mesi e finalmente vedremo Pupo alle prese con un reality. Nei primi mesi dall’anno 2020, infatti, è prevista la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Edizione che, a quanto pare, sarà ricco di sorprese. Non soltanto per la conduzione di Alfonso Signorini dopo l’addio di Ilary Blasi, ma anche per i due opinionisti scelti. Come svelato in nostri recenti articoli, a sedere sulle poltrone di Cinecittà pronti a commentare e ‘giudicare’ l’operato dei Vip all’interno della casa più spiata d’Italia saranno Pupo e Wanda Nara. Insomma, un attacco davvero pazzesco. Ecco. A proposito di Pupo, sapete che, in una recente intervista per il settimanale Chi, ha fatto una drammatica confessione su un particolare giorno della sua vita? Ecco tutti i dettagli.

Pupo, la drammatica confessione sul suo passato: ecco cosa dichiara

Prima di poter iniziare la sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, Pupo si è raccontato senza filtri al settimanale Chi. Ecco. È proprio in quest’occasione, infatti, che il cantante non soltanto ha espresso la sua opinione su Wanda Nara, sua futura collega nel reality di Canale 5, ma ha anche dichiarato di aver rifiutato, fino a questo momento, qualsiasi reality propostogli perché convinto che sminuiscono le peculiarità di ogni singolo artista. Ma non è finita. Perché al giornale diretto da Alfonso Signorini, il toscano ha parlato anche di un particolare episodio della sua vita. Tanto da arrivare a fare anche una drammatica confessione. Stando a quanto scritto tra le pagine del settimanale, Pupo avrebbe dichiarato di aver pensato di togliersi la vita in seguito ad una copiosa perdita di soldi al casinò. “Era il 1989 quando, dopo la grossa perdita di denaro, ho pensato di ammazzarmi”, dichiara per la prima volta. Svelando, tra l’altro, anche i dettagli. Il cantante, infatti, racconta di essere sceso dalla macchina sull’autostrada per buttarsi di sotto. Quando un camion, ad una velocità davvero eccessiva, lo fece rinsavire.