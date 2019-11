Cecilia Rodriguez ha mostrato un dettaglio su Instagram in maniera disperata: ecco di cosa parla l’argentina.

La famosa argentina riesce sempre a far parlare di se’: Cecilia Rodriguez, come accade per la sorella Belen, fa sempre impazzire i suoi fan con scatti sexy e provocanti. Su Instagram Cecilia conta migliaia e migliaia di follower ai quali mostra quotidianamente cosa fa e cosa pensa: con il suo Ignazio Moser spesso riesce a far sorridere tutti con scherzi o battute. Poco fa però la modella si è mostrata quasi disperata mentre è dal parrucchiere: ecco cosa le è successo.

Cecilia Rodriguez disperata lo mostra su Instagram: “Cos’è questo?”

Cecilia Rodriguez si è mostrata quasi del tutto disperata poche ore fa. Si trovava dal parrucchiere e sul dito ha fatto vedere ai suoi fan un capello bianco: “Sono vecchia, ho i capelli bianchi” dice l’argentina facendo il muso. Il suo parrucchiere prova a rincuorarla dicendo “Non è vero”. A quel punto lei, in maniera scherzosa, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP risponde a tono: “Ah no? E cos’è questo?“. Il botta e risposta esilarante rende però triste la modella che sta iniziando ad avere i primi capelli bianchi.

Può anche aumentare l’età, ma come dimostra la sorella Belen Rodriguez, la loro bellezza non può svanire: le sorelle argentine con i loro scatti fanno alzare davvero la temperatura. Ultimamente hanno posato a Tenerife per la nuova collezione della linea di costumi: il loro marchio, Me Fui, sta avendo un enorme successo. Le Rodriguez si sono mostrate sui social in pose davvero hot: i loro fisici statuari sono da invidiare! Insomma, Cechu non deve disperare: i capelli bianchi possono anche arrivare, resterà ugualmente splendida!