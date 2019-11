Skioffi sarà espulso dalla scuola di Amici 19? La produzione ha emanato un nuovo comunicato: ecco la decisione sull’allievo del talent show

Sabato pomeriggio è iniziata la sedicesima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. La classe è stata formata, ma ci sono ancora due banchi in sospeso. Nella puntata di sabato pomeriggio ci saranno una sfida di canto e una di ballo per assegnare gli ultimi due banchi. Tra gli allievi in sospeso vi è Skioffi. La sua partecipazione nella prima puntata di Amici 19 ha suscitato abbastanza clamore. Il cantante, infatti, in passato ha scritto un brano abbastanza discutibile e i fan del programma hanno chiesto a gran voce la sua espulsione. La produzione ha meditato tutta la settimana e alla fine ha preso una decisione irrevocabile.

Skioffi Amici 19, è arrivata la decisione su di lui

Sabato pomeriggio andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Amici. L’attenzione sarà tutta rivolta all’allievo Skioffi, accusato in settimana di aver scritto brani abbastanza offensivi nei confronti delle donne. Nella puntata odierna del daytime del talent show, è arrivato un nuovo comunicato sull’allievo con la maglia in sospeso. La produzione ha deciso di affidarsi al giudizio di una commissione formata da esperti che potranno confrontarsi ed esprimere il proprio parere sull’argomento. All’interno del comunicato emanato dalla produzione, poi, c’è scritto: “In caso di giudizio a favore, la sfida prevista tra Skioffi e Daniele avrà luogo; in caso contrario, invece, la sfida non avrà luogo e Skioffi non potrà competere per il banco“.

La decisione della commissione d’esperti sarà comunicata in studio nella puntata di sabato 23 novembre 2019. Se il giudizio dovesse essere favorevole, Skioffi potrò sfidarsi con Daniele e ambire al banco di Amici 19; in caso contrario, invece, Skioffi dovrà abbandonare per sempre la scuola del talent show di Canale 5.