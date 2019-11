Stefano De Martino è rifatto? Nella puntata odierna di “Detto Fatto”, programma condotto da Bianca Guaccero, è arrivata la risposta del famoso stilista

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai Due. Quest’anno la conduttrice è affiancata da Jonathan Kashanian, ex vincitore del Grande Fratello nonché opinionista e stilista di successo. Jonathan ha preso il posto di Giovanni Ciacci, che nel programma di Rai Due curava alcune rubriche. Nella puntata odierna di Detto Fatto, Jonathan ha stilato una classifica dei personaggi famosi più rifatti. Nella speciale classificata vi era anche Stefano De Martino.

Stefano De Martino è rifatto?

Oggi pomeriggio sicuramente a Stefano De Martino gli saranno fischiate le orecchie. Il ballerino e conduttore televisivo è stato al centro di un acceso dibattito tra Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. Quest’ultimo ha stilato la classifica degli uomini più rifatti del mondo dello spettacolo e tra questi vi era anche il compagno di Belen Rodriguez. La conduttrice di Detto Fatto, abbastanza stupita, ha chiesto: “Stefano è rifatto?” e la risposta del suo collega è stata affermativa. Jonathan ha dichiarato: “È bono come il pano, ma è rifatto“. Secondo lo stilista, l’ex ballerino professionista di Amici avrebbe rifatto naso, denti, labbra, orecchie e zigomi. Kashanian poi ha aggiunto: “Le orecchie me le ricordo perchè erano a sventola, le labbra erano sottilissime e il naso si vede“. Non sono mancati, inoltre, commenti piccanti sulla sua compagna, Belen Rodriguez. Lo stilista e opinionista di Detto Fatto ha dichiarato: “avrà un abbonamento mensile con lo stesso chirurgo. I suoi ex si assomigliano tutti. Iannone è rifattissimo”.

Nel frattempo la storia tra il conduttore di Stasera tutto è possibile e la showgirl argentina procede a gonfie vele. Stefano, intervistato a Che tempo che fa, ha dichiarato di non pensare al matrimonio.