Taylor Mega si spoglia per un massaggio: l’asciugamano non copre tutto, Instagram in tilt dopo le ultime stories della bellissima influencer.

Sono in tante le vip che, su Instagram, amano riprendersi mentre sono comodamente sdraiate durante un massaggio rilassante. Ne abbiamo viste tante, prima tra tutte la meravigliosa Belen Rodriguez. Ma qualche ora fa ci ha pensato la biondissima Taylor Mega ad alzare la temperatura di Instagram. L’influencer si è ripresa proprio mentre si trova sul lettino, intenta a farsi massaggiare dolcemente. Le immagini, però, hanno letteralmente fatto girare la testa ai followers: la bella Taylor, infatti, è nuda, ad eccezione di un mini slip. L’influencer si copre con un’asciugamano, ma le stories sono ‘bollenti’. Diamo un’occhiata.

Taylor Mega si spoglia per un massaggio: le stories dell’influencer infiammano Instagram

Taylor Mega è una delle donne più desiderate del momento. Sul web, la bionda influencer è una vera e propria star. Merito della sua simpatia, del suo carattere deciso e frizzante ma, diciamolo, è soprattutto merito della sua straordinaria bellezza. Che Taylor ama mettere in mostra sul suo profilo di Instagram. Un profilo che ormai conta più di due milioni di followers. Ai quali la bella Mega ha fatto una ‘sorpresa’ molto particolare qualche ora fa. L’influencer si è ripresa durante un massaggio, in cui è senza vestiti. Ecco una foto tratta dai video apparsi nelle sue stories:

Immagini ‘ bollenti’ quella apparse nelle stories della bellissima Taylor Mega, che si rilassa con quello che definisce il ‘miglior massaggio di Milano’. Un massaggio che non è piaciuto solo a Taylor, però. L’influencer è senza reggiseno e si copre con l’asciugamano. Il vedo – non vedo delle stories fa impazzire i followers! Che, giorno dopo giorno, possono ammirare la Mega in tutta la sua bellezza. Cosa aspettate a seguirla su Instagram?