Tina Cipollari, le parole su Kikò e Ambra: “Se non dovesse funzionare…”; ecco cosa ha dichiarato l’opinionista di Uomini e Donne.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo formano senza dubbio una delle coppie più chiacchierate mai nate al Grande Fratello. Sì, perché l’hairstylist e la bellissima professoressa si sono conosciuti proprio nella Casa più spiata d’Italia, durante l’ultima edizione. E l’amore tra i due procede a gonfie vele, nonostante le voci di un presunto flirt tra Ambra e Gaetano Arena. E della relazione tra i due ex gieffini è tornata a parlare anche Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, ex moglie di Kikò. Siete curiosi di scoprire cosa ha dichiarato al settimanale Nuovo? Ve lo sveliamo subito.

Tina Cipollari, le parole su Kikò e Ambra: “Auguro loro la serenità. Se non dovesse funzionare…”

Tina Cipollari è una dei personaggi più amati della tv. Da anni volto fisso a Uomini e Donne, è proprio nella trasmissione di Maria De Filippi che Tina conobbe quello che è ormai il suo ex marito, Kikò Nalli. Dal loro matrimonio sono nati tre splendidi figli e la coppia ha mantenuto ottimi rapporti anche dopo la separazione. E se Tina è felice al fianco del suo Vincenzo, anche Kikò sembra aver trovato l’amore vero con Ambra Lombardo, conosciuta durante il Grande Fratello 16. Al settimanale Nuovo, è stata proprio la Cipollari a parlare della nuova relazione del suo ex marito. Parole molto positive, quelle della ‘vamp’ più amata della tv, che augura ogni bene alla coppia: “Auguro a Kikò e Ambra tutta la serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”. Insomma, Tina ha dato ufficialmente la sua benedizione ai due ex gieffini. Che, nonostante la bufera creatasi dopo il presunto bacio tra Ambra e Gaetano, si mostrano più uniti che mai. E voi, cosa pensate della coppia nata all’interno della Casa del GF?