Un posto al sole: famoso cantante entra nel cast, avrà un ruolo come attore nella soap napoletana. Ecco di chi stiamo parlando

Un posto al Sole, la soap opera ambientata a Napoli, si arricchisce di un nuovo membro. E stavolta si tratta di un cantante. Un cantante anche molto famoso, soprattutto nell’ambiente partenopeo. Stiamo parlando di Andrea Sannino: con un lungo post, su Instagram, ha svelato che questo, per lui, è un sogno che si realizza. Andrea ha letteralmente ‘sfondato’ nel mondo della musica con le sue canzoni romantiche e passionali, ma adesso è già pronto per una nuova ed avvincente avventura nel mondo della televisione.

Un posto al Sole, nel cast anche Andrea Sannino

Una serie che va avanti da anni, tanti lunghi anni. Un post al sole è uno dei programmi più amati dai napoletani che ormai non ne possono fare a meno. La serie è ambientata a Napoli, precisamente a quello che dagli attori viene chiamato Palazzo Palladini. Tanti attori molto famosi nel cast della soap opera e tanti professionisti che negli anni hanno saputo farsi apprezzare e sono riusciti ad arrivare in alto, come per esempio Davide Devenuto, che quest’anno ha interpretato ‘Costello’ in Rosy Abate 2.

Adesso, tocca ad Andrea Sannino, cantante molto apprezzato nell’ambiente partenopeo e che ormai si è già fatto un gran bel nome. Sta per iniziare, per lui, una nuova avventura nel mondo della televisione e, infatti, parteciperà alla serie televisiva come attore.

Questo il suo messaggio su Instagram: “Com’era la cosa dei sogni ??? Chi è che vi diceva é inutile sognare??? Tappatevi le orecchie e sognate tutto quello che vi pare”. Un messaggio che vuole essere una sorta d’appello per le future generazioni. Insomma, stando a quello che leggiamo, per Andrea è una sorta di sogno che si realizza, al di là della musica. Vedremo come se la caverà e quale personaggio interpreterà.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!