Barbara D’Urso chiede scusa a Vladimir Luxuria in diretta televisiva, ma lei non ci sta: lo sfogo su Twitter

Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha chiesto scusa a Vladimir Luxuria su quanto accaduto lunedì sera, ma lei non ci sta.

Nella puntata di lunedì sera a Live-Non è la D’Urso è accaduto davvero di tutto. Non soltanto Heather Parisi, per la prima volta in assoluto, ha fatto una confessione choc riguardo ad alcune violenze subite dal suo ex compagno, ma anche Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri hanno dato il ‘meglio’ di loro. In primis, il critico d’arte. Come raccontato in un nostro recente articolo, durante il momento delle cinque sfere a cui Sgarbi ha preso parte, Vittorio si è lasciato andare a delle dure dichiarazioni ed affermazioni nei confronti di Vladimir Luxuria. È proprio per questo motivo che Barbara D’Urso, nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, ha chiesto scusa all’ex onorevole in diretta televisiva. Poco dopo, però, è giunta la reazione di Luxuria. Ecco cosa scrive su Twitter.

Barbara D’Urso si scusa con Vladimir Luxuria, ma lei non ci sta: cos’è accaduto su Twitter

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha voluto scusarsi pubblicamente per quanto accaduto con Vladimir Luxuria nella puntata di lunedì scorso di Live-Non è la D’Urso. “Ci siamo scritte in tarda notte”, dice la padrona di casa. Rivelando, quindi, cosa si sono dette le due donne tramite messaggi appena terminata la trasmissione. Sembrava tutto ‘risolto’, insomma. Fino a quando, in seguito alle dichiarazioni della campana nel suo programma pomeridiano, l’ex onorevole ha voluto scrivere un sfogo su Twitter. Esprimendo chiaramente e senza giri di parole la sua amarezza per la vicenda:

“L’omofobia e transfobia si combattono sempre: fuori, ma anche dentro uno studio televisivo”, scrive Vladimir sul suo account ufficiale su Twitter.

