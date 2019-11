Ambra Lombardo decide di dire tutta la verità: il retroscena sul bacio con Gaetano Arena; ecco cosa ha raccontato a Mattino 5.

Un ‘triangolo’ davvero infuocato, quello composto da Ambra Lombardo, Kikò Nalli e Gaetano Arena. I tre ex concorrenti del Grande Fratello sono finiti nella bufera per via di un presunto bacio che la bellissima siciliana avrebbe dato a Gaetano, tradendo quindi il suo compagno Kikò. Le immagini del bacio sono apparse su settimanale Diva e Donna: Ambra e Gaetano, nelle foto, sembrano molto affiatati. Ma per Kikò si è trattata di una trappola, organizzata dallo stesso Gaetano, e le fatidiche foto sono state scattate durante un semplice incontro tra amici. Ma cosa ne pensa Ambra? Ebbene, la bella professoressa ha parlato per la prima volta in tv di questa vicenda questa mattina, a Mattino 5. Nella trasmissione di Federica Panicucci, Ambra ha raccontato la sua verità. Scopriamola insieme.

Ambra Lombardo decide di dire tutta la verità: “Il bacio con Gaetano? Una paparazzata organizzata ad arte”

“Ho incontrato Gaetano per lavoro, per un provino che mi aveva proposto lui. Io sospetto che in quell’occasione lui si sia portato dietro il suo amico, il paparazzo, che ci ha scattato quelle foto. Che credo siano state anche in parte alterate”. Parole forti quelle con cui Ambra ha aperto la sua intervista a Mattino 5, nella puntata di oggi. Per l’ex gieffina, Gaetano era a conoscenza della presenza del paparazzo. “Sarei veramente una pazza, tra l’altro, a baciarmi per strada!”, aggiunge Ambra, che trova strana la presenza del paparazzo non ritenendosi un personaggio famoso a tal punto da essere seguita per delle foto. “Impiantare una finta paparazzata ad arte con una donna non fidanzata non avrebbe creato scalpore, meglio con una fidanzata con un personaggio popolare. Lui ha fatto molte ospitate grazie a questa storia.” Ambra si definisce delusa e tradita da Gaetano, col quale rivela di aver parlato in presenza di Kikò: ma il ventiduenne ha confermato la sua verità, di non aver nulla a che fare col paparazzo. Insomma, una storia che non sembra avere fine. Ma una cosa è certa: Ambra è apparsa molto sicura delle sue parole. Come finirà questa storia? Non ci resta che attendere le prossime news!