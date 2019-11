Andrea Damante, il clamoroso indizio: è già finita con Viviana Vizzini?

Andrea Damante ultimamente stupisce sempre più, adesso arriva il clamoroso indizio su Instagram: è già finita con Viviana Vizzini?

Andrea Damante, dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, è stato accostato varie donne del mondo dello spettacolo, attribuendogli numerosi flirt tra cui, anche quello con Nicole Mazzocato. Rivelatasi poi solamente un’amicizia. Solo qualche settimana, fa era stato visto in compagnia di una ragazza di nome Giulia, ripresa da lui stesso attraverso una Instagram Stories sul suo profilo social. Ma è di questi giorni, invece la notizia di una possibile relazione con Viviana Vizzini, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’. Anche se sarebbero spuntati dei clamorosi indizi che farebbero pensare che sia già finita tra i due. Cerchiamo di capirci qualcosa.

E’ già finita tra Andrea Damante e Viviana Vizzini? I clamorosi indizi

Solo qualche giorno fa, il settimanale ‘Oggi’, di Alfonso Signorini, aveva lanciato in esclusiva, lo scoop, che vedeva protagonisti Andrea Damante e Viviana Vizzini. I due erano stati paparazzati in un noto locale, e sempre stando a quanto riportato dal settimanale, erano state già fatte le presentazioni, tra i relativi amici. Dopo lo scoop agli utenti di Instagram, non è sfuggito che il Dama, ha smesso di seguire la Vizzini sui social, cosa non corrisposta però da lei. In tanti quindi si chiedono se sia già giunta al capolinea tra l’ex tronista e Dj Veronese e l’ex corteggiatrice, oppure no. Cosa sia successo di preciso, nessuno lo sa, ciò che è certo, è che nessuno dei due, fin ora ha smentito o confermato la notizia che li vedrebbe legati sentimentalmente. Quindi risulta normale, chiedersi, se sia già finita, oppure i due hanno scelto di vivere la propria conoscenza lontani dai riflettori e dal gossip, aspettando di conoscersi meglio, prima di mostrarsi insieme in pubblico. Non ci resta che aspettare per avere nuovi aggiornamenti.