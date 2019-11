‘Vieni da Me’, la rivelazione inaspettata di Anna Falchi sulla sua situazione sentimentale: ‘Io e il mio compagno non viviamo insieme’ , ecco le sue parole.

Anna Falchi è la prima ospite di ‘Vieni da Me’, il programma in onda tutti i giorni su Rai Uno, condotto dalla bravissima Caterina Balivo, che regala al pubblico tante emozionanti interviste. Ed è successo anche con la bellissima attrice, che si è raccontata a 360 gradi, svelando alcuni particolari retroscena sulla sua vita e sulla sua carriera, come l’aneddoto su Monica Bellucci che ha lasciato tutti senza parole. E non è tutto. L’attrice ha anche parlato della sua attuale situazione sentimentale, facendo un’inaspettata rivelazione sul compagno, sul fatto che non vive con lei. Anna ha anche parlato dei suoi ex, in particolare di Fiorello e Max Biaggi, dicendo in che rapporti è con loro: ecco le sue parole.

Vieni da Me, la rivelazione di Anna Falchi: ‘Il mio compagno e io non conviviamo’, e sugli ex…

Anna Falchi è arrivata a Vieni da Me sfoderando un’incredibile allegria e simpatia e regalando al pubblico un’intervista ricca di emozioni e bei ricordi. L’attrice ha parlato del suo passato, dei suoi esordi lavorativi, dei primi film che ha girato, ricordando momenti molti emozionanti per lei. Ma non solo. La Falchi ha anche parlato del matrimonio con Stefano Ricucci, definendolo bellissimo, anche se finito in modo improvviso e doloroso. Alla domanda della Balivo sulla possibilità di risposarsi, la Falchi ha detto che non è escluso, anche se ad oggi lei e il suo compagno non convivono, nonostante siano insieme da 9 anni.

La rivelazione lascia tutti di stucco, ma Anna spiega di aver conosciuto il suo compagno quando ancora era incinta di sua figlia Alyssa. Quando la storia con il papà della bimba è finita, loro si sono avvicinati, ma hanno sempre preferito non convivere. Sui suoi ex, Fiorello e Max Biaggi, la Falchi ha detto che sente ancora il motociclista, a cui è ancora affezionata, mentre non ha più nemmeno il numero di Fiorello, facendo intendere di non essere rimasta in buoni rapporti con lui.