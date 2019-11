Calvizie, uno studio ha individuato la causa del problema: ecco tutti i dettagli dell’incredibile scoperta di un team di ricercatori cinesi.

La calvizie è un problema che affligge una gran percentuale di uomini e donne, in particolare a partire da una determinata età. Una cosa che spesso crea imbarazzo e fastidio in chi ne è ‘affetto’, tanto da portare talvolta a ricorrere a trattamenti o addirittura alla chirurgia per poter risolvere o migliorare il problema. Da oggi, però, le cose potrebbero cambiare. Uno studio portato avanti da un team di ricercatori della China Agricultural University ha portato alla luce quella che sembra essere la causa della calvizie, individuata nella mutazione genetica di una particolare proteina: ecco tutti i dettagli dell’incredibile scoperta.

Calvizie, ecco la scoperta dei ricercatori: la causa è la mutazione genetica di una proteina

Un team di studiosi cinesi, guidati da Xiangdong Ding, ha effettuato una ricerca sui maiali, gli animali biologicamente più simili all’essere umano, scoprendo la causa dei alcune malattie dei capelli, in particolare l’alopecia. I ricercatori hanno diviso in due gruppi i maiali, in base alla presenza o meno di peluria sul loro corpo, scoprendo che tutti quelli senza peluria avevano delle caratteristiche comuni. Dallo studio è infatti emerso che i maiali con i peli hanno una maggiore densità follicolare, a differenza di queli ‘calvi’, il che sarebbe causato dalla mutazione genetica della proteina Map2, che a quanto pare altera la formazione dei follicoli.

Sarebbe dunque questa mutazione, a ridurre la formazione della peluria. Secondo il coordinatore dello studio, Xiangdong Ding, questa incredibile scoperta potrebbe essere il primo passo per arrivare anche a trovare possibili terapie in grado di fare una sorta di ‘taglia e cuci del genoma’, portando così a combattere le malattie ereditarie dei capelli, in primis appunto la calvizie.