Domenica 24 novembre 2019 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso: ecco quali saranno gli ospiti

Domenica pomeriggio nella fascia preserale andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana analizzerà tanti temi e in studio ovviamente ci sarà l’immancabile busta choc. Dopo la magnifica proposta di matrimonio in diretta di Giucas Casella, quali saranno gli ospiti della puntata di domenica 24 novembre? Oggi, durante la puntata di Pomeriggio 5, la D’Urso ha anticipato i nomi di alcuni protagonisti della prossima puntata di Domenica Live. Ci sarà una “D’Urso-intervista” veramente imperdibile.

Domenica Live ospiti 24 novembre 2019

Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live: Barbara D’Urso accoglierà in studio Vladimir Luxuria. L’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi, durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, è stata protagonista di una lite molto accesa con Vittorio Sgarbi. Le offese del critico d’arte hanno suscitato molto clamore e dopo le scuse in diretta della conduttrice napoletana arriverà una “D’Urso intervista” nella puntata di Domenica Live del 24 novembre 2019. Luxuria replicherà sicuramente alle parole di Sgarbi e cercherà di chiudere definitivamente la discussione. In studio, inoltre, ci sarà una busta choc con un documento fornito da Paola Caruso. L’ex protagonista di Avanti un altro si è da poco lasciata con il fidanzato Moreno e nello studio di Barbara D’Urso racconterà tutta la sua verità. La conduttrice, però, ha annunciato che non sarà l’unica busta choc.

Infine, nell’ultima parte del programma condotto dalla D’Urso, ci sarà come al solito Domenica Alive. Nella prossima puntata si esibirà Carmen Di Pietro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si trasformerà in Cenerentola e danzerà nello studio di Barbara D’Urso. La showgirl riuscirà a staccare nella speciale classifica tutti gli altri avversari?