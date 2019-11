Elettra Lamborghini, avete visto cosa ha fatto ai capelli? Il cambio look lascia tutti senza parole; ecco la nuova chioma dell’ereditiera.

Tutti siamo abituati a vederla con i suoi lunghi capelli scuri, che ama acconciare nei modi più stravaganti. Ma qualche ora fa la bellissima Elettra Lamborghini ha deciso di stravolgere completamente il suo look. La cantante si è mostrata in una versione del tutto inedita, nelle sue recenti Instagram Stories. Ebbene sì, Elettra ha detto addio alla sua lunga chioma e ha mostrato a tutti il suo nuovo aspetto: ora ha i capelli cortissimi e biondi! Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito.

Elettra Lamborghini dice addio ai suoi vecchi capelli: ecco come è diventata

Se poco fa si è mostrata nelle sue stories senza trucco, oggi Elettra Lamborghini ha fatto una nuova sorpresa ai suoi numerosissimi followers di Instagram. Una versione del tutto inedita della cantante, che ha detto addio alla sua lunga chioma di capelli neri. Un cambio look che non è passato inosservato. Non solo Elettra ci ha dato un taglio netto, ma ha deciso di tingersi anche di biondo. Il risultato è sconvolgente. Ecco una foto postata dalla Lamborghini su Instagram:

Una Elettra come non l’avevamo mai vista, quella apparsa nelle stories qualche ora fa. La bellissima figlia di Tonino Lamborghini ha mostrato ai suoi followers il cambio look: un biondo platino, che però non parte dalla radice, un must tra le star nell’ultimo periodo! A rendere le stories ancora più ‘interessanti’, poi, ci ha pensato l’accappatoio semi aperto indossato dalla Lamborghini: un vedo-non vedo che ha ipnotizzato i followers. Che, giorno dopo giorno, seguono le ‘avventure’ dell’ex coach di The voice of Italy. E voi, cosa pensate della sua ‘trasformazione’? Preferite Elettra mora o bionda?