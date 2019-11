Emma Marrone, splendido annuncio su Instagram: grande novità in arrivo per la cantante, ‘Cose meravigliose’, ecco di cosa si tratta.

Emma Marrone sta vivendo un momento davvero ‘particolare’. Se da un lato gli ultimi mesi sono stati molto duri per lei, per la malattia che l’ha costretta a fermarsi e a subire un delicato intervento chirurgico, dall’altro lato il suo nuovo disco ‘Fortuna’ sta sbancando. Grandissimo successo per il singolo ‘Io sono bella’, scritto per lei da Vasco Rossi, che è diventato virale su tutte le piattaforme. Con la sua grande forza la cantante ha mandato un messaggio molto positivo ai suoi tantissimi fan, dimostrando di riuscire ad affrontare anche i momenti più difficili sempre con il sorriso, e trovando la forza nel suo lavoro, che lei ama moltissimo. Poco fa Emma ha regalato un’altra gioia ai suoi fan, facendo uno splendido annuncio su Instagram: ecco la grande novità in arrivo per lei.

Emma Marrone condivide molto della sua vita quotidiana sui social, dai momenti di lavoro a quelli privati, insieme alla sua famiglia. Proprio su Instagram ha annunciato mesi fa di doversi fermare per un problema di salute, proprio per essere sempre sincera e onesta con i suoi fan. Poco fa la cantante ha fatto uno splendido annuncio sui social, per condividere la sua gioia e il suo entusiasmo con i suoi tantissimi followers. Il suo post ha avuto subito migliaia di like e centinaia di commenti.

Ma qual è la grande novità in arrivo? In realtà Emma non lo ha specificato, limitandosi solo a far capire che si tratta di qualcosa di meraviglioso, che ha a che fare con la musica. ‘Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso e vi racconterò tutto giorno per giorno’. La cantante ha invitato i suoi tantissimi fan ad ascoltare ‘Fortuna’, perché grazie al loro aiuto può crescere. ‘Farò del mio meglio per rendervi felici’.