Gabriel Garko, sembra non trovare pace ultimamente… nelle ultime ore è stato ripreso da Maurizio Costanzo: “Certe cose non si dicono in tv”

Gabriel Garko, ultimamente, è su tutti i giornali di gossip, per questioni legate alla sua vita personale e sentimentale. Peccato però che negli ultimi giorni, sia stato al centro del gossip, per altri motivi. L’attore è stato attaccato, per alcune affermazioni fatte nel salotto di Barbara D’Urso ‘Live non è la D’Urso‘. Garko, infatti, si è lasciato andare ad alcune esternazioni, quasi per gioco, che però hanno infastidito molti utenti del web e anche il grandissimo Maurizio Costanzo. Ma vediamo il motivo di questa ‘Ripresa’, da parte del giornalista.

Gabriel Garko, ‘ripreso’ da Maurizio Costanzo

Gabriel Garko ospite a ‘Live non è la D’Urso‘, si è lasciato andare ad alcune esternazioni, che non sono troppo piaciute agli utenti del web. L’argomento in questione è la marijuana, l’attore, infatti, presente in studio per parlare della sua autobiografia ‘Andata e Ritorno’ ha ammesso di fumare ogni tanto un po’ di ‘erba’. Abitudine acquisita dopo un viaggio a Londra, fatto in adolescenza; l’attore ci ha tenuto a precisare che sentitosi male per il troppo fumo, in un’occasione, avrebbe deciso di smettere e limitarsi a farlo una volta ogni tanto. Queste confidenze rilasciate alla D’Urso, non sono però piaciute neanche a Maurizio Costanzo, che ci ha tenuto a precisare di essere rimasto molto deluso dal comportamento dell’attore, poiché: “Certe cose in tv non si dicono“. Aggiungendo poi: “Un personaggio come Gabriel, non deve mai dimenticare la responsabilità verso il pubblico“. Costanzo probabilmente si riferiva al fatto che essendo un personaggio pubblico molto seguito, dovrebbe dare il buon esempio, e non involontariamente incitare i ragazzi a seguirlo. Garko scherzando con la D’Urso ha commentato la reazione di Maurizio Costanzo con un sorriso, precisando che a volte fuma ma solo se capita.