Ultima puntata Isola di Pietro 3: anticipazioni venerdì 22 novembre, la confessione dell’omicidio di Chiara.

Torna l’appuntamento con L’Isola di Pietro 3 su Canale 5. Anche questa sera, venerdì 22 novembre, vedremo cosa succederà tra i protagonisti della fiction e cercheremo di capire meglio soprattutto chi ha ucciso Chiara. Le anticipazioni dell’Isola di Pietro 3 si concentrano infatti proprio su questo argomento. Vediamole insieme.

Ultima puntata L’Isola di Pietro 3: anticipazioni

Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3 sembrano concentrarsi molto sulla morte di Chiara e su Monica che si costituisce addossandosi la responsabilità di questo omicidio. Ma sarà veramente così oppure la donna sta cercando di coprire qualcuno? Il caso verrà finalmente chiuso però e secondo le ultime news sarà grazie al ritorvamento di una misteriosa felpa a fiori. Sarà un finale di stagione molto atteso con tanti misteri irrisolti da chiarire e da capire fino in fondo. Monica infatti come abbiamo detto confesserà di aver appiccato l’incendio e questo porterà ad una svola improvvisa. Pietro però non è convinto per niente di questo racconto e continuerà ad indagare. Lui, Valerio ed Elena sono infatti convinti che Monica stia cercando di coprire qualcuno, forse l’amata Stella. Le anticipazioni dell’Isola di Pietro 3 parlano poi di Elena e Diego che vanno proprio ad analizzare i ritrovamenti dopo l’incendio e una felpa a fiori sembra essere la chiave di tutto. L’indumento infatti non è più nella posizione in cui era stato ritrovato e quindi qualcuno sta cercando di depistare le indagini. Caterina intanto non parte con Leonardo, ma questa sua decisione l’aiuterà a capire di essere ancora innamorata di Diego. Proprio lui infatti scoprirà di essere il padre di Anna e vuole assolutamente creare una famiglia con Margherita. Caterina sarà sconvolta da questa decisione e cercherà conforto in Pietro. Insomma l’ultima puntata dell’Isola di Pietro 3, almeno per questa stagione lascia tanti misteri irrisolti che solo nei prossimi episodi della quarta stagione verranno risolti.