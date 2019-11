L’isola di Pietro 4 si farà? Questa sera andrà in onda l’ultima puntata della serie tv con Gianni Morandi, ma ecco le indiscrezioni sulla nuova stagione

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de L’Isola di Pietro, serie tv di successo in onda su Canale 5 e con protagonista Gianni Morandi. Un appuntamento imperdibile per i fan della fiction. Tanti misteri saranno risolti e probabilmente ci sarà anche un lieto fin. Gli appassionati della serie televisiva sono sicuramente desiderosi di sapere se ci sarà una nuova stagione de L’Isola di Pietro. Di recente il protagonista della serie tv in onda su Canale 5 ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo che sembra lasciare pochi dubbi sulla messa in onda della quarta stagione.

Grande attesa per l’ultima puntata de L’isola di Pietro, la serie tv in onda il venerdì sera su Canale 5. La puntata sarà incentrata sulla morte improvvisa di Chiara. Come abbiamo letto dalle anticipazioni, Monica deciderà di costituirsi e dichiarerà di aver appiccato lei l’incendio. La donna, però, pare non sia la colpevole. Nel corso dell’ultimo episodio della serie tv, dunque, ci saranno una serie di indagini che porteranno alla scoperta del vero colpevole. Una puntata ricca di colpi di scena, che terrà con il fiato sospeso tutti i telespettatori di Canale 5. I fan della serie tv sono desiderosi di sapere anche se ci sarà la quarta stagione della fiction con Gianni Morandi. Quest’ultimo, in una recente intervista al settimanale Nuovo, ha dichiarato: “L’unico problema è la mia resistenza fisica: quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno e tre anni alla mia età si sentono“.

Le parole dell’attore e cantante sembrerebbero scoraggiare gli appassionati de L’isola di Pietro. Morandi non sembra pronto per la quarta stagione della serie tv. Da Mediaset, inoltre, non arrivano ancora notizie. Quale sarà la sorte de L’isola di Pietro?