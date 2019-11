Live Non è la D’Urso torna in tv lunedì 25 novembre: Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio Cinque ha annunciato qualche anticipazione sulla puntata. Ecco di che si tratta.

Una nuova puntata di Live Non è la D’Urso andrà in onda il prossimo lunedì, 25 novembre, in prima serata su Canale 5. La puntata si preannuncia ricca di sorprese e di temi mai trattati prima: a dare le anticipazioni è stata proprio Barbara D’Urso nel corso del suo Pomeriggio Cinque. Colei che è al timone del noto talk show ha fatto sapere di cosa si parlerà nella prossima puntata e gli ospiti in studio: contro tutti sarà una coppia molto conosciuta del cinema e della televisione italiana. Siete curiosi di sapere? Ve lo sveliamo subito.

Live Non è la D’Urso, anticipazioni 25 novembre: i super ospiti della puntata

Sarà una puntata imperdibile quella di Live Non è la D’Urso del prossimo lunedì: il 25 novembre 2019 tutti i fan del talk show di Barbara D’Urso si sintonizzeranno per trascorrere la serata insieme al programma di Canale 5.

Il temutissimo scontro con i 5 opinionisti nelle sfere è uno dei momenti più attesi di Live Non è la D’Urso: per la prossima puntata tutti saranno contro Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La famosa coppia del piccolo e grande schermo italiano condividono la vita ed il lavoro: cosa accadrà nello studio di Barbara D’Urso?

Non è tutto! La conduttrice Mediaset durante il suo Pomeriggio Cinque, oggi 22 novembre, ha svelato di cosa si parlerà lunedì in Live Non è la D’Urso. Il primo tema riguarderà la suora di un convento fuggita per amore. Poi ha annunciato: “Arriverà da New York una donna molto famosa, un’ottantenne che sostiene di fare l’amore molte volte a settimana con dei ventenni“. Impossibile perdere la puntata appena anticipata!