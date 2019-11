Ludovica Valli mozzafiato alle Maldive: bikini minuscolo per l’ex tronista di Uomini e Donne, lei lo tira giù e Instagram diventa a dir poco ‘bollente’, ecco lo scatto da urlo.

Ludovica Valli è sicuramente un personaggio molto amato sul web. L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo un periodo molto positivo, sia dal punto di vista sentimentale, perché è felicemente fidanzata con il suo Gianmaria Di Gregorio, sia dal punto di vista professionale. Da poco infatti è uscito il suo libro ‘Di troppo cuore’, che sta avendo grande successo e che racconta la sua storia, in particolare alcuni retroscena della sua vita familiare che l’hanno fatta soffrire, come il mancato rapporto con suo padre. Insomma, è un momento d’oro per Ludovica, che in questi giorni ha deciso di staccare la spina e concedersi un po’ di sano e meritato relax alle Maldive con il suo compagno. Poco fa la bella Valli ha infiammmato Instagram con una foto ‘bollente’ in bikini: ecco lo scatto mozzafiato.

Ludovica Valli, bikini minuscolo alle Maldive: lei lo tira giù e Instagram si infiamma, ecco lo scatto

Ludovica Valli ha letteralmente infiammato Instagram poco fa, con una foto a dir poco ‘bollente’. La bella influencer, sorella di Beatrice ed Eleonora Valli, si trova in questi giorni in un lussuoso e meraviglioso Resort alle Madive, per concedersi un po’ di relax e romanticismo. Fisico statuario e forme esplosive, la bella Ludovica ha fatto impazzire i followers con uno scatto mozzafiato. Si tratta di un selfie davvero da urlo, in cui la Valli indossa un bikini minuscolo, che a stento copre il suo decolleté. Ma non è tutto. Ludovica tira giù i laccetti del reggiseno e li chiude sul petto, probabilmente per favorire un’abbronzatura omogenea sulle spalle. L’effetto è da capogiro, perché il seno della Valli è davvero incontenibile e la foto diventa ancora più ‘infuocata’.