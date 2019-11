Maria De Filippi parla senza peli sulla lingua di Giulia De Lellis e in particolare del suo libro: ‘Me l’ha regalato ma non l’ho letto’, ecco le sue parole nel dettaglio.

Maria De Filippi è assolutamente una delle regine della tv, un personaggio amatissimo dal pubblico, oltre che per i programmi che conduce, che hanno un successo incredibile, anche per la sua personalità. Qualche ora fa è uscita una lunga intervista rilasciata dalla De Filippi a ‘Il Fatto Quotidiano’, nella quale la conduttrice si è raccontata e ha parlato senza freni di diversi argomenti. Oltre a uno sfogo su Milly Carlucci, che ha ‘attaccato’ Amici Celebrities ritenendolo troppo simile a ‘Ballando Con Le Stelle’, tanto da agire per vie legali, Maria ha anche parlato di Giulia De Lellis e del suo libro: ecco le sue parole.

Maria De Filippi senza freni su Giulia De Lellis e il suo libro: ‘Non l’ho letto’, ecco le sue parole

Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, raccontando la sua vita ed esprimendo senza filtri la sua opinione su diversi argomenti. Uno dei temi trattati dalla conduttrice è il grande successo dell’ex corteggiatrice Giulia De Lellis. Oggi Giulia è un’influencer di grandissimo successo e soprattutto ha scritto un libro ‘Le Corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, che ha raggiunto un record di vendite in Italia. La De Filippi ha confessato che Giulia le ha regalato il libro, ma lei non lo ha letto. Ma aldilà di questo, ha avuto parole positive per la De lellis, dicendo che è una ragazza intelligente e che c’è tanto pregiudizio su di lei solo perché viene da Uomini e Donne. ‘Quando le hanno proposto di fare il libro io c’ero, mi ha chiesto anche un parere’.

Maria ha detto che è sbagliato che gli scrittori si rizzelino per il successo del libro di Giulia, perché è dovuto al fatto che la sua storia d’amore è stata molto seguita in tv. Anzi, secondo lei il ‘fenomeno’ De Lellis potrebbe avere anche delle conseguenze positive: ‘E’ possibile che quelli che hanno letto il libro di Giulia non fossero mai entrati in una libreria, e magari dopo ci sono tornati’.