Sesso in menopausa: cosa accade alla vagina quando non si hanno rapporti da troppo tempo, la spiegazione scientifica è abbastanza ‘preoccupante’

Cosa succede alle donne quando vanno in menopausa e com’è il loro rapporto col sesso in quel periodo della vita? Come sappiamo, non è una questione che riguarda le donne under 40, almeno quella è l’età più o meno ‘di base’ in cui una donna può andare in menopausa. Ecco, quello che succede alle donne in quel periodo viene osservato attentamente e spiegato dall’American Menopause Society. Gli studiosi rivelano alcuni retroscena abbastanza importanti per le donne che si trovano in questo ‘periodo’ della loro vita e spiegano anche perché è molto, ma veramente molto importante avere un’attività sessuale costante.

Sesso in menopausa: importante mantenere costante l’attività

Fare sesso in menopausa è molto importante per una donna: studi scientifici divulgati dalla American Menopause Society spiegano il perché. Un’attività sessuale non proprio costante, per una donna in menopausa, può provocare l’assottigliamento dei tessuti vaginali e quindi a rapporti (anche quelli più sporadici) considerevolmente dolorosi. E’ importante, dunque, per la salute vaginale, avere rapporti regolari anche dopo la menopausa. Ma non è tutto. Esiste anche un altro problema da non sottovalutare: quello della difficoltà di lubrificazione che si può presentare in alcune donne (magari un po’ più adulte) quando non si hanno rapporti sessuali costanti. Alla base di ciò che accade il calo degli estrogeni. Insomma, continuare ad avere rapporti con il proprio partner, soprattutto ad una certa età, è veramente troppo importante. Non solo per la salute vaginale, ma anche per combattere lo stress: altro argomento abbastanza ampio e delicato da trattare. Sì, perché ciò che accade con lo stress è più che singolare, in quanto se non si hanno abbastanza rapporti si tende ad essere più stressati. E, allo stesso tempo, se si è più stressati non si riesce ad avere rapporti. Come un cane che si morde la coda.