“Sinisa Mihajlovic sottoposto a trapianto di midollo osseo”: queste la nota diffusa dall’ospedale che l’ha appena dimesso. Le sue condizioni attuali…

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale proprio mercoledì: il post della moglie che annunciava il ritorno a casa ha fatto il giro del web in pochi minuti. Adesso, l’ospedale che l’ha tenuto in cura ha appena divulgato una breve nota in cui fa sapere che l’allenatore ha combattuto la leucemia con un trapianto di midollo osseo effettuato lo scorso 29 ottobre da “donatore non familiare”. L’ospedale, inoltre, parla delle sue condizioni che sono ‘soddisfacenti’. Una splendida notizia, dunque, per i suoi sostenitori e tutte le persone che gli vogliono bene.

Sinisa Mihajlovic: trapianto di midollo osseo

E’ proprio il Bologna, tramite l’account ufficiale Twitter, a diffondere il comunicato dell’ospedale sull’allenatore:

Sul sito ufficiale del Bologna si legge la nota dell’Ospedale Sant’Orsola che parla di condizioni “Soddisfacenti” stando a quanto si evince dagli esami del sangue. E’ una notizia fantastica per tutti. Il mister, Sinisa Mihajlovic, non si è mai abbattuto davanti alla sua malattia. Ha scoperto di averla non più di qualche mese fa e da allora non si è mai dato per vinto. Anzi, ha sempre ‘lottato’ anche con i medici che volevano stesse a riposo per restare, invece, vicino alla squadra durante gli impegni di campionato. Un vero e proprio guerriero: un esempio per tutti coloro che stanno combattendo la stessa battaglia. Proprio mercoledì, qualche giorno fa, sua moglie annunciava tramite un post su Instagram che stavano per tornare a casa, dimessi finalmente dall’ospedale. Una notizia diventata virale in pochi istanti sul web e che ha regalato gioia a tutti i suoi sostenitori. Ecco il post:

“Più bella cosa non c’è, back home”: scriveva Arianna, moglie di Sinisa, per annunciare a tutti che entrambi, l’una al fianco dell’altro, stavano finalmente per tornare a casa.