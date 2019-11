Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato, ecco chi è: “Così mi sono innamorata di lui”, le dolcissime parole dell’opinionista

Da poco più di un anno, al fianco di Tina Cipollari, dopo la fine del suo storico matrimonio con Kiko Nanni, c’è uomo che sembra averle fatto ritrovare il sorriso e la serenità. Stiamo parlando di Vincenzo Ferrara, i due conosciutisi dopo la fine del suo matrimonio, appaiono molto sereni è super complici, sui social. Inizialmente il volto di Vincenzo era rimasto avvolto da un alone di mistero, questo perché la Cipollari, inizialmente, aveva dichiarato di voler mantenere ancora un po’ di riserbo sulla questione. Ma scopriamo insieme qualcosa in più su quest’uomo che ha rubato il cuore, di una delle opinioniste più amate della televisione italiana.

Chi è il nuovo fidanzato di Tina Cipollari

Vincenzo Ferrara è un uomo molto riservato, motivo per cui della sua vita privata si sa ben poco. Sicuro è che l’uomo sia un ristoratore Fiorentino; Ferrara, infatti nel capoluogo Toscano è il titolare della rinomata ‘Osteria del porcellino‘, luogo in cui vengono proposti piatti della tradizione regionale. Oltre ad essere ristoratore, è anche un imprenditore. Per il resto, della sua vita non si sa nulla… Su di lui Tina Cipollari ha speso delle parole dolcissime, al giornale ‘Nuovo’, infatti, la Cipollari ha dichiarato: “Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità“. Ma non è finita qui, poiché la Cipollari sempre a ‘Nuovo‘, ha dichiarato che caratterialmente Vincenzo è il suo opposto, e che proprio per questo motivo i due si “Compensano”. Ha inoltre aggiunto che l’uomo: “E’ paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia”. Insomma Vincenzo potrebbe rappresentare il compagno ideale, e proprio per questo i due spesso parlano di matrimonio, ma come dichiarato dalla Cipollari: ” Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze…. Se ne discute però non c’è nulla di concreto… Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco e prima di rimettermi nella stessa situazione vorrei pensarci bene…”. Non ci resta che augurare il meglio alla coppia, e sperare vivano serenamente questa relazione.