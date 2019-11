La nota conduttrice Maria De Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornale Il Fatto Quotidiano: con una risposta su Uomini e Donne e sul trono ha spiazzato davvero tutti!

E’ indubbiamente una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano: Maria De Filippi è la regina della tv. Oltre a condurre programmi molto amati dal pubblico, ha una forte personalità e lo dimostra ogni volta che è su un palco o in uno dei suoi studi televisivi. La moglie di Costanzo ha rilasciato un’intervista al giornale Il Fatto Quotidiano e si è raccontata a 360 gradi. Ha parlato senza freni di molti argomenti come lo sfogo di Milly Carlucci ed il libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza”. Non è tutto! Ad una domanda su Uomini e Donne la conduttrice ha spiazzato tutti. Ecco le sue parole.

Maria De Filippi, ‘preferisci Trono Over o Classico?’: la conduttrice spiazza tutti

Maria De Filippi in una lunga intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ ha fatto sapere molto di sé. Tra le varie domande che le sono state poste, non poteva mancare quella su Uomini e Donne. Gli ultimi troni Classici hanno visto molta confusione e sono stati molto al centro del gossip: alcuni protagonisti non si sono comportati proprio bene. Tornando alle parole della conduttrice, si è espressa a riguardo.

“Io lo rivendico il fatto che faccio Uomini e Donne, se pensassi che quello che dicono è giusto, smetterei di condurlo” risponde alle critiche che spesso riceve il programma. La De Filippi ha poi confessato: “Mi diverto con il Trono Over. Nel Trono Classico pensano troppo a quello che accade sui social e si fanno condizionare, perdono naturalezza“.

Come dare torto alla regina della trasmissione? Un esempio possiamo vederlo proprio nel trono attuale di Giulio Raselli: le segnalazioni che arrivano dal web su lui e la corteggiatrice Giulia sono davvero tante!