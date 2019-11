Vanessa Incontrada, il retroscena inedito su Gigi D’Alessio:” Ecco cosa ho pensato dopo il primo incontro””; la conduttrice lo ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio sarà la coppia inedita che presenterà 20 anni che siamo italiani, uno show di Rai Uno che partirà il 29 novembre, per tre serate. Un’avventura unica, che i due non vedono l’ora di iniziare. Musica, comicità e molto di più: la coppia di conduttori promette uno show davvero inedito, ricco di sorprese e divertimento. E, a un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, Vanessa e Gigi hanno rivelato alcuni retroscena sul loro primo incontro. Avvenuto proprio a casa del cantante napoletano. Siete curiosi di scoprire cosa ha pensato la Incontrata la prima volta che ha incontrato Gigi? Ve lo sveliamo subito.

Vanessa Incontrada, il retroscena inedito su Gigi D’Alessio: “Lui mangia come me!”

Sapete cosa lega Vanessa Incontrata e Gigi D’Alessio? L’amore per il cibo! Proprio così, l’intesa tra i conduttori di 20 anni che siamo italiani è nata proprio a tavola. Per il loro primo incontro, i due si sono visti per un pranzo a casa del cantante partenopeo. Che, a quanto pare, è una buona forchetta, proprio come Vanessa. Che rivela: “Ho pensato subito: sono rovinata! Anche lui mangia come me!” La conduttrice e attrice, che di recente ha postato una foto sui social che ha scatenato i followers, racconta di aver avuto ‘difficoltà’ ad andare, nonostante l’insistenza della sua assistente, che le ricordava di dover andare sul set: “Aspetta, arriva un altro piatto!”, ripeteva la Incontrada. E anche Gigi ha confermato di aver avuto un’ottima impressione di Vanessa, sin da subito: ” L’ho sempre vista solare e sorridente. Ho sempre pensato a lei come una donna normale, ed oggi è un’eccezione essere normali. E poi è come me, ci piace mangiare!”. Insomma, tra i due sembra esserci già un gran feeling! Non ci resta che attendere qualche giorno per ammirarli insieme sul palco di 20 anni che siamo italiani. Manca davvero poco!