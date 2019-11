Quali saranno gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 23 novembre 2019? Scopriamolo insieme, ormai abbiamo la lista completa

Verissimo, anticipazioni ed ospiti della prossima puntata che andrà in onda sabato 23 novembre 2019 sempre allo stesso orario. Chi ci sarà in studio con Silvia Toffanin? Beh, ci siamo lasciati con una puntata abbastanza entusiasmante in cui abbiamo visto Emma Marrone aprirsi e raccontarsi a 360 gradi. Ma non solo: abbiamo ascoltato anche l’intervista ad un inedito quanto interessante Gerry Scotti. Francesco Monte, Marco Bocci e chi più ne ha, più ne metta. Dobbiamo ammettere che, ultimamente, il programma della Toffanin offre sempre degli spunti molto interessanti e riesce a catturare l’attenzione di migliaia e migliaia di persone.

Verissimo, anticipazioni ed ospiti sabato 23 novembre: chi ci sarà

L’ultima puntata ha visto un Marco Bocci molto ‘agitato’ ed emozionato nel parlare del suo primo film da regista: “A Tor Bella Monaca non muore mai”, in cui ha voluto raccontare la vita quotidiana e le difficili scelte di diverse persone che vivono in certi contesti. Anche lui, ha spiegato in recenti interviste, ha vissuto lì per qualche mese della sua vita. E’ stata un’esperienza che gli è rimasta nel cuore, evidentemente, infatti ha voluto raccontarla in quello che sarà il suo primo film diretto da regista.

Chi ci sarà a Verissimo nella puntata di sabato 23 novembre? Ecco la lista completa di tutti i personaggi che interverranno nella trasmissione di Silvia Toffanin: Giusy Ferreri, Vittoria Puccini, Antonio Albanese, Vittorio Grigolo, Malgioglio e Dario Ballantini. Saranno interviste molto interessanti, come sempre, quelle a cui assisteremo a Verissimo: Giusy Ferreri, infatti, parlerà del suo nuovo brano, ‘Momenti perfetti’, che ha già fatto registrare un boom di ascolti e di vendite. Vittoria Puccini, inoltre, ci parlerà del suo grande ritorno in una fiction Mediaset dopo ben 15 anni: ‘Il Processo’, una storia a sfondo legale che terrà incollati allo schermo milioni di telespettatori.