Walter Nudo, la confessione ha spiazzato tutti: “È arrivato il momento di uscirne fuori”, ecco cosa ha dichiarato su Instagram.

Walter Nudo ha deciso di lasciare la tv. È stato proprio lui a rivelarlo, qualche mese fa, in una intervista. Ma, qualche ora fa, Walter ha deciso di dare ulteriori spiegazioni ai suoi fan sui motivi per cui ha deciso di non apparire più sul piccolo schermo. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di raccontare tutto attraverso un video, postato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un video in cui Walter si mostra in prima persona, raccontando di aver scelto di allontanarsi dalla tv perché sente il bisogno di altro. “Non è più il campo adatto a me, non sarei in grado di servire il pubblico in questo momento della mia vita”.

I fan di Walter Nudo possono gioire. Se è vero che l’attore ha deciso di non apparire più in televisione, non ha certo deciso di abbandonare le persone che, in tutti questi anni, lo hanno seguito e apprezzato. Nel video postato su Instagram, Nudo rivela di non sentirsi più adatto alla televisione, in questo particolare momento della sua vita. Nessun attacco nei confronti di chi la fa, specifica l’ex vincitore del Gf Vip: semplicemente è arrivato il momento di uscirne fuori. “Non fa più per me, ho capito che sto vivendo un periodo di cambiamento, di trasformazione. Voglio continuare a servire il pubblico che mi ha seguito per 25 anni, ma in un’altra maniera”. Walter rivela di essere arrivato a un punto in cui non si sentiva più soddisfatto di ciò che faceva e di aver deciso di ‘tenersi in contatto’ cosi suoi fan in modo diverso. Il suo obiettivo è aiutare le persone nei vari campi della loro vita, offrendo loro consigli e mettere a loro disposizione tutte le esperienze vissute nel corso dei suoi anni: “Se qualcuno passa e vede cose che possono servire alla loro vita, può prenderle. È per questo che continuo a fare questi video. Spero di non aver deluso nessuno”. È con queste parole che Walter Nudo spiega, con chiarezza, i motivi che l’hanno spinto a lasciare la tv. Ma niente paura, potrete continuare a seguirlo su Instagram!