Wanda Nara in pigiama su Instagram: la vestaglia si apre e scopre il seno

Wanda Nara non smette mai di stupire, e ieri sera, si è mostrata in pigiama su Instagram: la vestaglia si apre e scopre il seno

Wanda Nara, è conosciutissima, oltre che per essere la moglie dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, per la sua bellezza e il suo fare provocatorio sui Social. Wanda è una vera e propria provocatrice, con i suoi look succinti e sexy, non passa certamente inosservata! Proprio ieri, aveva pubblicato, attraverso delle Instagram Stories, alcuni scatti bollenti, durante una seduta di tattoo. Impegnatissima tra il lavoro e la famiglia, la Nara ci ha deliziato con degli scatti in pigiama… peccato che questo si sia aperto, scoprendo il seno!

Wanda Nara in pigiama: la vestaglia si apre e mostra il seno

Biondissima e sorridente, Wanda Nara, ama scattarsi foto e riprendere la sua vita di tutti i giorni sui propri canali social, specialmente Instagram! Impegnatissima con il programma Tiki Taka, non è difficile, che anche nel suo camerino, scatti foto ai suoi outfit o al suo corpo. Ma la foto di cui voglio parlarvi oggi, è un’altra! La Nara, ieri sera si è mostrata con un morbido pigiama di ‘Hello Kitty‘, rosa intenso. Nello scattarsi le foto, la morbida vestaglia si è aperta mostrando parte del seno.

Ormai la Showgirl è inarrestabile, e con la sua bellezza e sensualità sta facendo impazzire tutti i fan. Con lo sguardo magnetico e il makeup maestrale, la moglie di Mauro Icardi, riesce ad incollare tutti allo schermo, facendo parlare continuamente di sé. Dai video pubblicati subito dopo, sempre in vestaglia, la Nara lascia intendere che stia lavorando già, al nuovo programma che la vedrà come opinionista, a Gennaio. Stiamo parlando del ‘Grande Fratello Vip’.