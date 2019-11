Anna Pettinelli pochi giorni fa su Instagram ha pubblicato una foto di gruppo per Amici 19, ma una sua fan ha notato un ‘strano’ particolare.

Mancano davvero poche ore alla seconda puntata di Amici 19. E, stando a come raccontato in un nostro recente articolo, sembra essere davvero imperdibile. Non soltanto per il punto di svolta sul ‘caso’ Skioffi, ma anche per la presenza di Anna Pettinelli. Per tutta la durata della settimana, abbiamo potuto apprezzare la sua simpatia, rigorosità e preparazione musicale. È proprio per questo motivo che i telespettatori del talent non vedono l’ora di poterla vedere nuovamente in azione nella puntata di oggi. In attesa di vederla in questo secondo appuntamento, è bene che voi sappiate cosa le è accaduto pochi giorni fa su Instagram. Siete curiosi di saperlo? Ve lo raccontiamo nel minimo dettaglio.

Amici 19, foto di gruppo per Anna Pettinelli: spunta uno ‘strano’ dettaglio

Terminata la prima puntata di Amici 19, i professori di canto e di ballo sono stati immortalati in una bellissima e strepitosa foto di gruppo. Ecco. È proprio questo scatto che, pochissimi giorni fa, è stata condivisa sul profilo Instagram di Anna Pettinelli. E che, immediatamente, è stato ‘preso di mira’ per uno ‘strano’ dettaglio. Prima di svelarvi, però, quanto è accaduto, vi mostriamo la foto in questione:

Ecco. È proprio questo scatto che, pochissimi giorni fa, la speaker radiofonica ha voluto condividere sul suo profilo social ufficiale. Voi notate nulla di strano? A quanto pare, ci sarebbe. Secondo un utente Instagram, infatti, per realizzare tale fotografia, ci sarebbe stato un ringiovanimento ‘clamoroso’ di Anna. Ecco i commenti in questione:

Ecco. Da quanto si legge dai commenti riportati in alto, tali parole non sarebbero affatto un attacco ad Anna, bensì ad un uso spropositato di Photoshop.