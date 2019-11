Veronica Peparini ad Amici 19: spunta un ‘clamoroso’ dettaglio

Veronica Peparini è una delle professoresse di ballo di Amici 19: in una delle sue recenti foto, però, è spuntato un ‘clamoroso’ dettaglio.

È una delle professoresse di ballo di Amici 19, Veronica Peparini. Ebbene si. Insieme a Timor Steffens ed Alessandra Celentano, la bella romana fa parte della commissione di danza. Che, per un nuovo anno, è pronta a ‘giudicare’ e preparare tutti gli alunni della scuola in previsione del serale. La sua professionalità e bravura è praticamente indiscussa. È proprio per questo motivo che Veronica, non solo sul palco ma anche su Instagram, vanta un successo davvero spropositato. Pensate, sul suo canale social, la professoressa conta all’incirca 630 mila followers. Dei numeri davvero pazzeschi, c’è da ammetterlo. Ed è proprio qui che, pochi giorni fa, è accaduto un episodio davvero ‘particolare’. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Amici 19, quel clamoroso dettaglio di Veronica Peparini non passa inosservato: l’episodio Instagram

È molto attiva sul suo canale social, Veronica Peparini. È proprio su Instagram, infatti, che la professoressa di Amici 19 è solita condividere scatti fantastici o video dedicati alle sue coreografie e stage. Ecco. Proprio una delle sue ultime foto non è assolutamente passata inosservata. Terminata la puntata del talent di Canale della settimana scorsa, la romana ha voluto condividere una sua foto con i fan. Ecco di che cosa parliamo:

Dopo aver pubblicato questa foto, Veronica ha ricevuto un commento da parte di un utente Instagram che non può assolutamente passare inosservato:

“Non ti ho vista in forma, eri un po’ ‘abbacchiata’, un po’ malinconica”, recita il commento giunto sotto la foto della Peparini appena terminata la messa in onda della puntata scorsa. A cui, da come si può chiaramente vedere, Veronica non ha risposto. L’avete notato anche voi?