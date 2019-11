Amici di Maria De Filippi, il cantante Skioffi dopo la bufera mediatica sui social, a causa dei suoi brani, viene chiamato a rispondere della situazione: il botta e risposta con i membri della giuria e della produzione

Questa mattina avevamo parlato del caso scoppiato intorno alla figura del cantante rap e trap Skioffi, a causa delle polemiche portate avanti dagli utenti del web. Il giovane sta provando a riscattarsi, ma a causa delle sue canzoni ritenute “offensive e sessiste“, come riferito da Marcello Sacchetta, verrà sottoposto dalla Produzione a un confronto, in vista di una decisione nei suoi confronti.

Skioffi ad Amici di Maria De Filippi: il botta e risposta con la Produzione e la Giuria

La puntata inizia proprio con un confronto tra Skioffi e la giuria, convocata, per deliberare sul suo futuro all’interno della casa. Nelle scorse puntate, e precisamente, nella puntata del 14 Novembre, la produzione e Maria, interrogano il cantante, in merito alla stesura dei brani che hanno fatto aizzare il web. Il giovane viene interrogato sul perché della stesura di brani così espliciti e carichi di odio e violenza contro il genere femminile. Il giovane, spiega come questi brani lo abbiano perseguitato, precludendogli possibilità per lui importanti, e tra lo sconforto e le domande della produzione, il giovane spiega come quella raccontata fosse una story telling. Cioè una storia raccontata attraverso la musica. Skioffi spiega come le storie cantate attraverso la musica non siano ciò che realmente pensa, ma ciò che vede intorno. Oggi, la commissione è pronta per decidere cosa ne sarà del futuro del cantante all’interno della scuola. La prima esponente della giuria ad esprimersi è Giulia Mengolini che, ‘furiosa’ contro Skioffi, inizia un botta e risposta al veleno col cantante. La donna non crede al percorso di redenzione del cantante, anzi, lo accusa di aver volontariamente alimentato l’odio nei confronti delle donne, da parte degli adolescenti. Si passa poi all’intervento di Wed, il quale pensa che i testi di Skioffi, rappresentino la società di oggi. Il cantante, attaccato, anche dagli altri giurati, difende i propri brani, con le unghie e con i denti. La giuria sembra divisa a metà, mentre invece, a differenza dei compagni di classe, che difendono senza remore il cantante. Il giovane, prima delle ultime votazioni, invita la giuria ad ascoltare anche i suoi ultimi singoli, per capire la sua evoluzione artistica.